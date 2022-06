Vezzano Ligure (La Spezia) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata odierna a Vezzano Ligure su richiesta della Centrale Operativa del “118 La Spezia Soccorso”.

Il personale sanitario intervenuto richiedeva l’ intervento dei Vigili del Fuoco, in quanto tre persone all’interno di un locale privato erano a terra in apparente stato di incoscienza.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto in pochi minuti e indossati gli autorespiratori (sistema di bombole di aria e maschere), penetravano all’interno del locale estraendo le tre persone che venivano affidate al personale sanitario per il successivo trasporto al Pronto Soccorso per i dovuti accertamenti.

L’opera dei Vigili del Fuoco è proseguita fino alla messa in sicurezza del locale.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento.

Sul posto anche il Sindaco di Vezzano Ligure e i Carabinieri della locale stazione.