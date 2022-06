Riomaggiore – Sarà denunciata anche per interruzione di servizio pubblico la turista irlandese che la scorsa notte ha messo in allarme le forze dell’ordine e i residenti per una serie di atti di intemperanza, per aver fatto il bagno vestita con il rischio di annegare e poi per aver camminato sui binari del treno, in direzione di una galleria, costringendo i carabinieri intervenuti per salvarla a far interrompere il traffico ferroviario sulla linea Genova – La Spezia.

Una nottata indimenticabile, sotto molti punti di vista, quella trascorsa a Riomaggiore, nelle Cinque Terre dove una ragazza di 27 anni ha messo in allarme la popolazione e costretto i carabinieri ad inseguirla per tutto il centro abitato.

La serata è iniziata con abbondanti bevute insieme ad una amica ma poi la turista irlandese ha iniziato a girovagare per il paese senza una meta apparente e in preda ai fumi dell’alcol.

Prima ha disturbato il sonno di alcune famiglie che hanno fortunatamente chiamato subito i carabinieri e poi si è diretta verso il mare tuffandosi tra gli scogli e procurandosi alcune ferite lievi.

La ragazza si è poi diretta verso la stazione e forse stanca d aspettare il treno per La Spezia si è incamminata sui binari imboccando la galleria dopo la stazione.

I carabinieri sono riusciti a bloccarla prima che potesse ferirsi seriamente sulla massicciata e hanno fatto fermare i treni in arrivo per timore che venisse travolta.

Un militare è stato costretto a prendere la ragazza sulle spalle contro la sua volontà dopo aver tentato inutilmente di farla ragionare e ricevendo in cambio insulti e calci e pugni.

Una volta immobilizzata la giovane è stata trasferita in ospedale dove i medici sono stati costretti ad un trattamento sanitario in psichiatria per la reazione violenta della paziente.

Per la turista sopra le righe scatteranno diverse denunce, tra le quali anche quella per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.