Genova – Grave incidente all’incrocio tra via della Libertà e via Ruspoli, nel quartiere della Foce. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate ed una delle vetture si è ribaltata.

Sul posto sono accorse le ambulanze del 118 ma fortunatamente il conducente del veicolo ribaltato è uscito quasi indenne dall’abitacolo, salvato da cintura di sicurezza ed air-bag.

Per lui solo alcuni traumi ed un brutto spavento.

Anche il conducente dell’altro veicolo incidentato ha riportato solo lievi contusioni.

Indagini in corso per accertare la dinamica dell’incidente e le responsabilità.

Il numero degli incidenti stradali resta molto alto a Genova, nonostante le molte campagne per ridurli tramite installazione di semafori intelligenti, tutor e altre strumentazioni in grado di multare a distanza gli automobilisti.

Le associazioni che riuniscono automobilisti e motociclisti continuano a ribadire che occorre fare prevenzione e non solo “punire” chi commette infrazioni.

La presenza di personale in divisa agli incroci pericolosi, ad esempio, avrebbe una funzione di deterrenza molto maggiore delle telecamere e dei tutor e si eviterebbe l’infrazione stradale che sempre più spesso è all’origine degli incidenti invece che sanzionarla “a posteriori” quando la violazione è stata commessa e il pericolo è già divenuto realtà.

(foto Archivio)