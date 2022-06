Genova- Domenica 5 giugno, ritorna la “Bicicletazza” a Rivarolo.

Dopo due anni di stop forzato, a causa della pandemia da Coronavirus, domenica si potrà partecipare alla settima edizione dell’evento, atteso dai grandi e dai più piccolini.

Una corsa in bicicletta che si muoverà per le strade dei quartieri della Valpolcevera con la partenza fissata a Certosa alle ore 10.30.

Tutti i partecipanti dovranno presentarsi con la propria bici e il casco protettivo.

Una delle tappe previste è quella nel parco sotto al ponte San Giorgio prima di tornare a Rivarolo e a Teglia.

Per la durata dell’evento le strade saranno chiuse al traffico veicolare per garantire la sicurezza dei partecipanti e per il divertimento collettivo con una pedalata in tranquillità per le vie dei quartieri.

La partecipazione è gratuita, con casco obbligatorio e all’arrivo ci sarà una piccola merenda con premi per tutti i partecipanti.