Nessuna nuova vittima del coronavirus e pochissimi i nuovi casi di contagio scoperti anche perchè calano – come in ogni giornata festiva – i test eseguiti sulla popolazione. Sono i dati che emergono dall’ultimo bollettino ufficiale diffuso da Regione Liguria e che fotografa l’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

Nessuna vittima registrata nel bollettino e con 317 test molecolari e 1.085 test rapidi eseguiti su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone sono stati scoperti 109 nuovi casi di infezione (1 test positivo ogni 12,8).

Tornano però a salire i pazienti ricoverati in ospedale per covid (138) ma restano fortunatamente stabili quelli gravi o gravissimi seguiti nei reparti di Terapia intensiva dove purtroppo si registra il maggior numero di decessi.

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio suddivisi per provincia:



IMPERIA (Asl 1): 9

SAVONA (Asl 2): 25

GENOVA: 53 Asl 3: 46

Chiavari e Tigullio Asl 4: 7

LA SPEZIA (Asl 5): 22

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 3 giugno 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.470.950 317 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 3.102.172 1.085 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 450.705 109 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 7.834 -84

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.174 LA SPEZIA 1.020 IMPERIA 962 GENOVA 4.193 Residenti fuori Regione/Estero 208 altro/in fase di verifica 277 TOTALE 7.834

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 138 7 6 ASL1 25 0 1 ASL2 34 1 5 San Martino 29 5 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 11 1 -1 Ospedale Gaslini 1 0 0 ASL3 globale 20 0 1 ASL 3 Villa Scassi 20 0 1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 8 0 0 ASL4 Sestri Levante 8 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 10 0 -1 ASL5 Sarzana 7 0 -2 ASL5 Spezia 3 0 1