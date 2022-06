Genova – A far scattare l’allarme le telefonate allarmate di alcuni residenti di salità Podestà, nella zona del Cep di Prà, che avvertivano di un gruppo di persone che si stava affrontando in una maxi rissa a colpi di bastone, calci e pugni. Quando sono arrivati sul posto gli agenti di polizia hanno trovato due persone con diverse ferite ed altre che ancora si stavano picchiando senza tregua.

Bloccati i contendenti è emersa una storia, ancora tutta da verificare, legata a pecore e conigli che sarebbero stati rubati.

Gli agenti hanno identificato tutti i partecipanti alla rissa e hanno chiamato l’ambulanza per due di loro che sanguinavano copiosamente per una serie di ferite fortunatamente non gravi.

L’episodio ha fatto aprire altre verifiche perchè si sospetta che il vero motivo della rissa sia un altro.

Alcuni partecipanti, infatti, sarebbero persone già conosciute alle forze dell’ordine per alcuni reati.