La Spezia – Arrivavano dalla Cina con il marchio “made in Italy” e sarebbero stati rivenduti in un Supermercato di una grossa catena, di cui avevano anche il marchio sulla confezione.

Ennesima truffa del “falso Made in Italy” scoperta dalla Guardia di Finanza con il personale del Reparto Antifrode della Dogana di La Spezia.

Il materiale, spazzole e rulli adesivi, era appena sbarcato da una nave proveniente dalla Cina ed era diretto in Toscana, per conto di un grosso importatore.

Gli uomini delle Fiamme Gialle e delle Dogane hanno sequestrato ben 282mila pezzi che sarebbero stati venduti nei supermercati e spacciati per prodotto italiano.

L’importatore è stato denunciato