Genova – Lunedì 13 giugno alle ore 19:00, il foyer del Teatro della Tosse in Sant’Agostino sarà intitolato a Tonino Conte, nel giorno in cui avrebbe compiuto ottantasette anni

Regista e animatore culturale, nel 1975 Conte diede vita, insieme all’amico e scenografo Emanuele Luzzati e tanti altri illustri artisti, al Teatro della Tosse e questa nuova intitolazione, dopo quella pubblica del 21 marzo scorso da parte del Sindaco Marco Bucci del Belvedere Tonino Conte, prosegue l’omaggio del “suo” teatro e della città a questo artista avventuriero, libero e coraggioso, che ha lasciato una impronta profonda nella fisionomia di Genova

Un nuovo foyer grazie alla speciale installazione a cura di Danièle Sulewic, un grande mosaico, fatto di immagini, foto di scena, manifesti e parole tratte da alcune delle sue poesie, tutte dedicate a Genova e al suo rapporto d’amore “ tribolato” con la città

.

Interverranno Emanuele Conte, Maria De Barbieri e Amedeo Romeo, per dar voce ai ricordi e per presentare nuovi progetti. La serata è aperta al pubblico