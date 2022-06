Corniglia (La Spezia) – Si è messa in cammino senza le scarpe adatte, lungo il sentiero che collega Volastra con Corniglia, nelle Cinque Terre, in provincia di La Spezia, ed è caduta compiendo un volo di un paio di metri. Brutta avventura per una turista americana che senza il necessario equipaggiamento si è avventurata per sentieri impegnativi anche per persone ben equipaggiate. Cadendo si è fratturata una gamba in più punti e quando è arrivato il 118 con i soccorritori a piedi, ha spigato di avvertire una forte fitta al cuore che ha fatto scattare l’immediato intervento dell’elicottero.

La donna, 60 anni, è stata trasferita con la massima urgenza all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia e qui sottoposta alle visite mediche che hanno escluso un attacco cardiaco.

La donna è stata ingessata e potrà fare ritorno a casa con ricordo piuttosto ingombrante del viaggio in Italia.