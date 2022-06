Genova – Pioggia di calcinacci sulle auto di passaggio e via D’Annunzio, in pieno centro cittadino, è stata chiusa al traffico.

L’episodio è avvenuto questo pomeriggio con la caduta di pezzi di cemento che ha rischiato di coinvolgere auto, moto e persone

La strada è stata chiusa per precauzione per il tempo necessario ai vigili del fuoco di intervenire.

L’autoscala dei pompieri è arrivata in via D’Annunzio e i vigili del fuoco hanno rimosso il materiale pericolante rendendo di nuovo sicura la circolazione, in attesa di un intervento di ripristino urgente che sarà richiesto alla proprietà dell’immobile ammalorato.

Molti e pesanti i disagi ma fortunatamente non si registrano feriti.