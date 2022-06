Tornano i cantieri e tornano inesorabili le code sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure.

Sull’autostrada A26 Voltri Gravellona Toce la situazione più critica con oltre 6 km di coda tra il bivio A26-A7 e Masone per Lavori.

Coda viene segnalata anche sull’autostrada A7 Genova – Milano tra Busalla e l’allacciamento con la A10 Genova – Ventimiglia in direzione mare.

Sulla A10 coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso