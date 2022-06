Genova – Un flash mob per sostenere il riconoscimento del salario minimo anche in Italia dopo l’approvazione, al Parlamento Europeo, della direttiva che ne chiedeva ll’introduzione.

Domani, 9 giugno, alle 18.00, il Movimento 5 Stelle Genova organizza in piazza De Ferrari un flash mob per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento.

”A Strasburgo è stato raggiunto l’accordo sulla direttiva Ue sul salario minimo – dichiara Federico Giacobbe – Il M5S da anni porta avanti questa battaglia e ora non ci sono più scuse per nessuno. Eliminiamo la vergogna degli stipendi da fame per milioni di lavoratori e soprattutto rispediamo al mittente definizioni vergognose: il salario minimo non è un “feticcio”. È semmai un’esigenza reale per chi lavora tanto quanto chi guadagna stipendi lauti, ma poi alla conta finale non si vede remunerato decorosamente e come meriterebbe”.