Genova – Traffico nel caos questa mattina a Genova per un incidente capitato in Sopraelevata.

Sulla Strada Aldo Moro, nella carreggiata che porta da Sampierdarena alla Foce, per cause in via di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate.

Ad avere la peggio, come spesso accade in questi casi, è stato il centauro che è rovinato a terra e ha riportato diverse ferite.

Soccorso dai sanitari del 118, il conducente del mezzo a due ruote è stato trasferito al pronto soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno deviato il traffico.

Attualmente si viaggia su una sola corsia con ripercussioni sulla viabilità cittadina da ponente a levante.

Lunghe code si sono formate all’imbocco della Sopraelevata con disagi a cascata nelle vie limitrofe.