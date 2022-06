Imperia – Questa mattina, nel piazzale di Calata G.B. Cuneo di Oneglia – Imperia, si è svolta la cerimonia della Giornata della Marina Militare. Si celebra, infatti, ogni 10 giugno la

ricorrenza dell’eroica Impresa di Premuda, quando i Mas italiani, comandati da Luigi

Rizzo e Giuseppe Aonzo, durante la Prima Guerra Mondiale, affondarono la nemica

corazzata austriaca Santo Stefano.

La manifestazione si è svolta alla presenza dei vertici delle diverse autorità locali e

regionali, ivi compresi il Prefetto di Imperia Dott. Armando Nanei ed il Sindaco della

città di Imperia Antonio Claudio Scajola.

Partecipazione attiva hanno preso i bambini dell’Istituto comprensivo “N. Sauro”.

Essi, infatti, durante la solenne celebrazione dell’alza bandiera, hanno

accompagnato, pregni di entusiasmo, il Tricolore sul luogo della cerimonia, facendo

ingresso insieme ai due militari.

Terminata la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica, anche

l’Istituto Nautico “A. Doria” è intervenuto, manifestando la propria vicinanza alla

Marina Militare, riconoscendo l’importanza della Forza Armata in termini di sbocchi

professionali per gli studenti.

Il presidente dell’Associazione Marinai d’Italia di Imperia, Guido Ferraro, durante il

suo excursus, ha focalizzato la sua attenzione sulla storia ed il significato della

Bandiera della Marina Militare italiana.

E’ con le parole del Capo del Compartimento Marittimo di Imperia, Capitano di

Fregata (CP) Carlo LA BUA, che si è conclusa la cerimonia. Il Comandante del porto

di Imperia ha infatti espresso il suo compiacimento nei confronti degli uomini e delle

donne della Marina Militare, cogliendo l’occasione per sottolineare il significato e la

peculiarità dell’importante ricorrenza, nel ricordo delle gesta dell’eroe Luigi Rizzo e

della sua audace impresa del 10 giugno 1918.