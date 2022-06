Lunedì 13 giugno parte l’orario estivo del servizio urbano e provinciale che resterà in vigore fino a domenica 11 settembre. Le novità principali che entreranno in vigore da lunedì sono state annunciate nei giorni scorsi, si tratta del nuovo Taxibus a Granarolo, della conferma della linea estiva di collegamento tra Ruta e Portofino Vetta e dei due nuovi servizi a chiamata in ambito provinciale. Le ripercorriamo in sintesi; il dettaglio è consultabile sul sito AMT.

Da domani è prevista l’attivazione di due nuovi servizi “Chiama il Bus”: uno nei comuni di Savignone e Valbrevenna in Valle Scrivia, per gli abitanti delle frazioni di Sorrivi, Nenno, Penola, Mulino Vecchio, Fullo e Ternano, e uno nei comuni di Bargagli e Davagna in Valbisagno per le zone di Bargagli, La Presa, Preli, Viganego, Terrusso, Cavassolo, Maggiolo, Calvari, Marsiglia e Capenardo; quest’ultima novità è finanziata nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI).

Sempre in ambito metropolitano, nel Tigullio, è stato confermato, anche per l’estate 2022, il collegamento bus a servizio del Parco di Portofino. Per favorire una mobilità sempre più sostenibile e attenta all’ambiente, AMT e le amministrazioni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure hanno deciso di confermare il servizio della linea 974 Ruta-Portofino Vetta. Il collegamento, promosso con una campagna dedicata e lanciato con il nome BusInVetta, permetterà ai tanti escursionisti e turisti che vogliono scoprire le bellezze del Parco, di poter accedere alla Vetta e ai numerosi sentieri che attraversano l’area regionale protetta del Monte di Portofino, godendo dell’ambiente che li circonda senza il pensiero dell’auto.

In ambito genovese, la novità che parte con l’estate è il nuovo servizio Taxibus T23 che, da domani, collegherà le zone di Belvedere e Mura degli Angeli alle alture di Granarolo.

Per quanto riguarda la programmazione del servizio urbano, l’orario estivo mantiene anche per questa stagione l’incremento già introdotto nell’estate 2021 e apprezzato da cittadini e turisti. Il rafforzamento riguarderà soprattutto le linee sulle quali normalmente si prevede un maggior utilizzo stagionale rispetto alla norma, vale a dire le linee bus 1, 15, 17, 20, 31, 32, 34, 36, 44 e 82.

Sarà istituita anche quest’estate la linea 31 barrata (Brignole – via De Gaspari) con capolinea in via De Gaspari, per quanti raggiungono gli stabilimenti balneari di corso Italia con il bus.

La programmazione estiva urbana sarà, come di consueto, modulata in due fasi:

• la fase 1 in vigore dal 13 giugno al 24 luglio e dal 29 agosto all’11 settembre;

• la fase 2 in vigore dal 25 luglio al 28 agosto.

Anche la programmazione del servizio provinciale ricalca complessivamente quella della scorsa estate, con alcune novità. Oltre a quelle già descritte in apertura, si segnala la partenza della nuova linea 830 che collegherà Busalla FS, Borgo Fornari, Ronco Scrivia e Isola del Cantone grazie all’adesione del comune di Isola del Cantone all’accordo di programma con Città Metropolitana, e l’estensione, in Val Trebbia, della linea 725 Genova Brignole – Torriglia fino alla località Boffalora.

Gli orari del servizio estivo, urbano e provinciale, si possono consultare sul sito AMT www.amt.genova.it accedendo direttamente dal bottone dedicato in home page o dalle pagine del menu “rete e orari” oppure utilizzando la APP AMT. Ricordiamo che la APP AMT consente anche di acquistare alcuni titoli viaggio per il servizio urbano, provinciale e per la Ferrovia Genova – Casella tramite GooglePay (per il sistema Android), ApplePay (per il sistema iOS) e carta di credito.

Visto il grande successo riscontrato dalla nuova formula di abbonamento trimestrale estivo “Fai Tris”, è stata estesa la possibilità di acquistarlo, al prezzo speciale di 100 euro, fino al 10 luglio. Il trimestrale estivo consente di viaggiare su tutta la rete urbana AMT, compreso il servizio Navebus, sulla tratta urbana Trenitalia (da Nervi a Voltri, compresa Vesima, e da Acquasanta a Pontedecimo), sulla ferrovia Genova – Casella e su tutta la rete provinciale AMT. Tutti i dettagli si possono consultare sul sito AMT.