Ronco Scrivia – Non ce l’ha fatta Marco Montagna il motociclista di 60 anni coinvolto ieri pomeriggio in un gravissimo incidente stradale sull’autostrada A7 Genova – Milano tra i caselli di Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova.

L’uomo era in sella alla moto sui cui viaggiava anche la convivente, una donna di 50 anni che è rimasta a sua volta ferita in modo grave nell’impatto con un furgoncino.

Montagna è stata soccorso ed intubato e trasferito in elicottero all’ospedale di Alessandria ma le sue condizioni sono apparse subito disperate e l’uomo è morto poco dopo il ricovero.

Grave anche la donna ferita e trasferita in elicottero all’ospedale San Martino di Genova, anche per lei gravissime ferite.

In corso le indagini per risalire alla ricostruzione esatta dell’incidente e alle eventuali responsabilità.

Il traffico sull’autostrada è rimasto chiuso a lungo per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica.