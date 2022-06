Genova – “Dello Strologo assessore? E’ persona competente, potrei anche prenderlo”. Sono le parole pronunciate dal neo rieletto sindaco Marco Bucci durante la partecipazione alla trasmissione radiofonica “un giorno da pecora”.

Il primo cittadino appena riconfermato al primo turno elettorale, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari ha parlato dei risultati elettorali ma ha anche riconosciuto la preparazione professionale dello “sfidante”

“Dopo la mia vittoria – ha detto Bucci ai microfoni di “un giorno da pecora” – Ariel Dello Strologo è stato molto carino e professionale, mi ha chiamato e mi ha fatto le congratulazioni, promettendomi di fare un’opposizione seria e concreta per il bene della città”.

“Se gli farei fare l’assessore? – ha proseguito Bucci – E’ una persona competente quindi potrei anche prenderlo”.

Bucci ha parlato in trasmissione anche del risultato elettorale.

“La mia vittoria? – ha detto – Ho festeggiato forse per 30 secondi, mi sono messo subito a lavorare, ieri ho mangiato un hamburger e stamattina ho fatto colazione intingendo la focaccia nel caffè”.

“Mi aspettavo la vittoria – ha proseguito Marco Bucci ai microfoni di “un giorno da pecora” – negli ultimi 4 mesi i sondaggi dicevano sempre le stesse cose…”

Silvio Berlusconi l’ha chiamata per farle i complimenti? “Berlusconi mi ha chiamato ieri sera alle 20.15 e si è complimentato, ma mi hanno chiamato molti politici”.

Tra i suoi sostenitori ci sono stati anche Calenda e Renzi: loro sono di centrodestra?

“Non so nemmeno io se lo sono, sono categorie vecchie, le persone si dividono tra quelli che parlano e quelli che fanno. E io sono tra quelli che fanno”.

E’ stato duro fare campagna elettorale? “Mi ha stancato, ho perso 4 kg, è difficile fare il sindaco e fare insieme campagna”.

Uno sguardo sul futuro: tra cinque anni si ricandiderà? “No, me ne andrò in barca a fare il giro del mediterraneo, il giro di Ulisse”.