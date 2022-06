Ventimiglia – Ennesima tragedia rischiata, al confine con la Francia, per un Migrante che ha tentato di attraversare il confine passando dalle pareti rocciose della zona dei Balzi Rossi.

Il giovane si è arrampicato su una parete ripidissima e ha cercato di avanzare verso il confine senza la necessaria attrezzatura di sicurezza e rischiando di morire precipitando come già avvenuto più volte.

Giunto a metà percorso è rimasto bloccato, incapace di avanzare ma anche di tornare indietro ma fortunatamente è stato avvistato e soccorso dal personale di emergenza.

Gli uomini del Saf lo hanno raggiunto e messo in condizioni di sicurezza e poi lo hanno riportato a terra evitando una tragedia annunciata.

Cresce la pressione dei Migranti al confine con la Francia. Uomini e donne che sbarcano in Italia ma non desiderano restarvi e cercano disperatamente di attraversare i confini per raggiungere nazioni più ricche e con programmi di sostegno e integrazione dei Migranti.

Al confine, però, vengono respinti e riportati in Italia poiché il Governo Italiano, nei decenni precedenti, ha sottoscritto il trattato di Dublino che impone ai Migranti di chiedere il riconoscimento di rifugiato nel primo Paese in cui arrivano e di attendere l’esito della pratica in quel Paese.

Un “cavillo” legale utilizzato, più o meno consapevolmente, dai Paesi confinanti, per respingere i Migranti e pretendere che restino in Italia.