Serra Riccò – Verrà rimossa e fatta brillare in scurezza la bomba della Seconda Guerra Mondiale rinvenuta ieri pomeriggio in uno scavo per lavori di riqualificazione stradale a Serra Riccò, nell’area metropolitana di Genova.

La strada provinciale 3 è ancora sottoposta a limitazioni, con pesanti disagi per la popolazione della zona, per garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti visto che l’ordigno, ancora potenzialmente in grado di esplodere, si trova a pochi metri dalla strada.

La scoperta è avvenuta durante i lavori per sistemare le aiuole dei giardini Castagna e gli operai hanno trovato la bomba movimentando il terreno per sistemare alcune piante.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e la strada è stata prima chiusa e poi riaperta con un ampio restringimento di carreggiata.

Sorvegliata h24 dalle forze dell’ordine, la bomba dovrebbe essere rimossa oggi e fatta brillare in un luogo sicuro dai tecnici dell’Esercito.