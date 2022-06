Genova – Erano in vendita online attraverso una nota casa d’aste piemontese i due preziosi dipinti rubati nel 2000 nella Badia di Santa Maria a Vigesimo nel Barberino del Mugello, in provincia di Firenze e ritrovati dai carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Genova.

I dipinti erano stati messi in vendita e potevano finire nelle mani di collezionisti senza scrupoli ma, grazie all’attenta supervisione dei carabinieri proprio sui canali di vendita online ha permesso di smascherare la tentata vendita e di far scattare il sequestro immediato dei beni poi sottoposti a indagini dal 2019 ad oggi.

Le due opere, raffiguranti un “San Giovanni Battista” e “Santa Caterina” erano state recuperate nel dicembre del 2019 e dopo la fine delle indagini ed il dissequestro, potranno essere restituite all’Arcidiocesi di Firenze che ne disporrà il ritorno nella Badia di Santa Maria di Vigesimo dove erano custodite.

Complesse le indagini poiché i dipinti hanno consentito di identificare, quale mandante a vendere dei dipinti, un uomo residente in provincia di Torino.