Genova – E’ stato riaffidato alla madre il bambino trovato ieri dalla polizia locale mentre correva tra le auto in corso Martinetti, a Sampierdarena. Il piccolo, decisamente troppo giovane per andare in giro da solo, era stato notato dai passanti che ne hanno segnalato la presenza alla polizia locale che si è precipitata sul posto per metterlo in sicurezza.

Si è poi scoperto che il bambino era fuggito mezz’ora prima alla madre che ne aveva subito denunciato la scomparsa e che lo cercava disperatamente insieme agli altri due figli.

La donna è scoppiata in lacrime quando ha visto gli agenti della polizia locale che gli riportavano il piccolo e li ha ringraziati come solo una madre che ritrova il suo bambino può fare.

Agli agenti ha spiegato di essersi accorta che il piccolo si era dileguato mentre erano in via Cantore e che subito ha dato l’allarme chiedendo aiuto anche ai passanti.

L’intervento della polizia locale ha evitato che il bambino potesse perdersi o essere investito.

In automatico è scattata una segnalazione ai servizi sociali e al Tribunale dei Minori ma i genitori, originari dell’Africa centrale, sono conosciuti e stimati nel quartiere e certamente non si tratta di un caso di maltrattamento o di abbandono di minore.

Ci saranno, come è giusto, dei controlli, ma non dovrebbero scattare provvedimenti.

La famiglia si è così riunita dopo il brutto spavento e il bambino ha raccontato di essersi allontanato perché voleva tornare a casa.