Genova – Proteste e disagi per il ritardo con cui il traghetto Moby Otta è salpato ieri notte diretto verso la Sardegna a causa di controlli di sicurezza disposti dalle autorità.

Le verifiche sul traghetto hanno lasciato a lungo i passeggeri fermi in porto nell’impossibilità di imbarcarsi.

Solo al termine dei controlli è stato possibile salire sul traghetto per partire verso la Sardegna.

Il traghetto doveva partire alle 21.

Non sarebbero state trovate irregolarità a bordo.

(foto di Archivio)