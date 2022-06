Genova – Una manifestazione per protestare contro le scelte del Governo Draghi e contro il carovita. Ad organizzarla, questa mattina, in piazza Eros Lanfranco a Genova, davanti alla sede della Prefettura di Genova, il Partito Comunista, Ancora Italia, Alternativa, Riconquistare l’Italia, Azione civile Ingroia e altre forze del Comitato No Draghi.