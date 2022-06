Genova – Ancora violenza nel centro storico genovese. Ieri sera, intorno alle 22,30, la polizia locale è intervenuta in via della Maddalena per una rissa scoppiata tra due persone ubriache che si sono affrontate anche a colpi di bottigliate.

Urla e rumori hanno attirato l’attenzione dei residenti, sempre più stremati dai ripetut episodi di violenza e per lo spaccio quotidiano che avviene alla luce del sole e senza particolari interventi delle autorità preposte.

Le chiamate alla polizia locale hanno fatto scattare l’intervento del nucleo del Centro Storico che ha subito bloccato i contendenti e li ha identificati e allontanati con una denuncia.