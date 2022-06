Luni – Si è alzato in volo l’elicottero della Guardia Costiera Leonardo AW139 Nemo 11-16 della Base Aerea della Guardia Costiera di Luni per soccorrere un’anziana pensionata che ha riportato una brutta frattura del femore sulla nave MegaExpress Three in navigazione tra Olbia e Livorno.

L’operazione, coordinata dalla Centrale Operativa del 2°MRSC di Livorno, ha visto la partecipazione di personale medico del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) che ha assistito la malcapitata durante il trasferimento a bordo dell’elicottero dalla nave all’Ospedale di Piombino, dove è stata presa in carico dal personale sanitario locale.