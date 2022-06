Corniglia (La Spezia) – Era già stato espulso dal nostro Paese e doveva scontare una condanna a 4 anni e due mesi ma girava tranquillamente sul territorio italiano il 41enne cittadino albanese arrestato dai carabinieri dopo un rocambolesco inseguimento nella cittadina delle Cinque Terre, nello spezzino.

L’uomo, in compagnia di un complice che è riuscito a scappare, ha fatto irruzione in un’abitazione per rubare ma è stato scoperto e cacciato dai proprietari. E’ quindi iniziata una fuga e una contemporanea caccia all’uomo che non ha impedito ai due di entrare in un ristorante per rubare il fondo cassa.

Sulle loro tracce i carabinieri che hanno inseguito uno dei ladri sino alla galleria della ferrovia che gli ha permesso di scappare, rischiando di essere travolto da un treno in transito mentre l’altro ha cercato rifugio tra le case ma è stato individuato e letteralmente strappato all’ira di un gruppo di residenti che lo voleva linciare.

Una volta portato negli uffici per l’identificazione, si è scoperto che l’uomo ha numerosi precedenti specifici, che era stato espulso dal territorio nazionale ma ha violato la disposizione e che deve scontare una pena di 4 anni e due mesi per altri furti commessi a Monte Catini e a Monsummano.

Addosso all’uomo sono anche stati trovati 1.300 euro in contanti e di cui non ha saputo spiegare la provenienza e così è stato trasferito in carcere dove attenderà anche questa condanna.