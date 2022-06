Genova – Migliorano, all’ospedale Galliera, le condizioni del ciclista coinvolto ieri in un grave incidente in via XX settembre.

Per cause ancora da accertare la bicicletta si è scontrata contro un’auto e il ciclista è finito rovinosamente a terra.

Dolorante è stato soccorso dall’ambulanza del 118 che l’ha trasportato in ospedale dove i medici hanno riscontrato diverse fratture al femore e al bacino.

La persona si trova ricoverata e ne avrà per qualche giorno e poi potrà tornare a casa ma quasi certamente passerà il resto dell’estate con diverse ingessature.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e delle eventuali responsabilità.