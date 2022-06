Genova – Una festa al quartiere San Pietro di Prà, mercoledì 29 giugno, a partire dalle 16,30 con il progetto di rigenerazione sociale Artetra.

Da alcuni mesi un team di ragazze e ragazzi tra i 16 e 25 anni hanno animato il quartiere, comunemente conosciuto come “Lavatrici” e lavorato per portare nuova bellezza negli spazi comuni tra gli edifici.

L’iniziativa ha coinvolto giovani che temporaneamente non studiano e non lavorano o che stanno attraversando un periodo di incertezza riguardo al loro futuro. Le produzioni dei laboratori di riqualificazione attuati negli ambienti urbani saranno presentati nel corso della tradizionale festa di inizio estate che si realizza grazie all’impegno delle associazioni di cittadini che operano nel quartiere.

Gli interventi di arte pubblica sono in continuità con quanto realizzato nel 2018 nell’ambito del progetto Lavatart che ha contribuito a ridare colore alla piazza centrale del quartiere e a riqualificare le aree verdi lungo i viali che attraversano il grande complesso di edilizia residenziale pubblica.

Il laboratorio di giardinaggio artistico TRAME ha ripreso il lavoro avviato nel 2018 e realizzato grandi aiuole fiorite in legno, mosaici di risseu (la tradizionale tecnica musiva con ciottoli bianchi e neri tipica della Liguria), installazioni artistiche ispirate al tema del mare, che qui, grazie allo splendido panorama, è parte integrante del paesaggio. La guida del laboratorio per la parte tecnico-artistica è stata affidata a Gabriele Gelatti, maestro nella produzione e restauro di mosaici di ciottoli e all’artista Natalia Serrano. Gli interventi sul verde si intrecciano con la produzione dei risseau e di sculture polimateriche, anche con materiale di recupero e insieme concorrono a comporre un’unica trama.

Il laboratorio di arte pubblica DISCOVERY AND MAKING ha visto l’intervento di artisti che hanno lavorato con i ragazzi in alcuni punti strategici del quartiere. Con Carlos Lalvay Estrada è stata creata un’opera muraria che identifica l’ingresso del centro civico, hub di partecipazione del quartiere. Con il collettivo Guerrilla Spam ha trovato spazio l’illustrazione di un giardino collettivo ispirato alle Mappe Mundi medievali in cui gli elementi naturali si muovono seguendo le geometrie dell’architettura del luogo. Infine, con l’Associazione trentina Camposaz, specializzata in autocostruzione in legno, è stato realizzato il Lido San Pietro all’interno della piazza principale, un punto di sosta ed incontro, attrezzato con sedute e aiuole, da cui si gode una vista spettacolare sul litorale.

La festa del 29 giugno ospiterà anche l’esibizione dei giovani che frequentano il laboratorio di musica-teatro POETI CONTRO CANTAUTORI e che hanno scritto una canzone dedicata a Genova, ispirandosi ad una poesia di Giorgio Caproni. Il laboratorio di teatro, dopo la pausa estiva, riprenderà a settembre e proseguirà fino a dicembre quando verrà presentato lo spettacolo conclusivo frutto del lavoro corale di tutti i partecipanti.

I giovani frequentatori dei laboratori hanno anche l’opportunità di seguire un percorso di orientamento alla formazione e al lavoro funzionale a ripensare il proprio progetto di vita.

“Artetra è un’importante occasione per dare a ragazze e ragazzi la possibilità di essere protagonisti di un progetto che coniuga creatività e cittadinanza attiva” ci racconta Chiara Calcagno, responsabile dell’area espressiva della cooperativa La Giostra della Fantasia “durante le fasi operative sul campo ma anche nei momenti di progettazione ed organizzazione, i giovani hanno maturato maggiore consapevolezza delle proprie capacità, hanno acquisito competenze tecniche, artistiche e relazionali, hanno operato fianco a fianco con chi della propria passione ha fatto un mestiere. E’ un prezioso percorso di condivisione e di crescita personale.”

“Lavorare in questo quartiere è sempre stimolante, per noi e per i ragazzi: abbiamo parlato con gli abitanti, cercando di cogliere e capire com’è vivere qui, immedesimandoci. A partire da questo lavoro preliminare abbiamo sviluppato diverse idee progettuali, in collaborazione con gli artisti, per arrivare a ciò che insieme abbiamo realizzato. Ogni volta ci stupiamo della sensibilità dei ragazzi che riescono sempre a cogliere l’essenza vera dei luoghi in cui operiamo. Mercoledì 29 vi aspettiamo tutti al Lido per la grande festa e per mostrarvi i risultati del nostro lavoro” aggiunge Emanuela Caronti responsabile di Linkinart.

Il Progetto Artetra è cofinanziato dall’Unione Europea (Programma Operativo Asse 2 – inclusione sociale e lotta alla povertà – Abilità al Plurale 2 – Regione Liguria 2014-2020) e realizzato dalla Cooperativa sociale La Giostra della Fantasia in partenariato con l’Associazione LinkinArt, Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse Onlus e Arcos – Agenzia di Ricerca e Comunicazione sociale.

L’EVENTO

Mercoledì 29 giugno, nel corso della festa d’estate al quartiere San Pietro, una passeggiata di quartiere guiderà i visitatori a conoscere le produzioni dei laboratori del progetto Artetra.

L’appuntamento è alle 16:30 e prevede

-Saluti istituzionali e presentazione del progetto realizzato a cura dei responsabili degli enti coinvolti

– visita agli interventi realizzati con la guida dei protagonisti

– esibizione dei ragazzi del laboratorio di teatro-musica

– presentazione di un video-racconto del progetto

– rinfresco offerto dai Comitati di Quartiere