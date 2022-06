Liguria – Chiamano a casa o sul telefono cellulare i cittadini liguri e propongono contratti per la fornitura di luce e gas sostenendo di operare per conto e in collaborazione con la Regione Liguri ma è una truffa. Continua a crescere il numero delle segnalazioni, da parte di cittadini residenti in Liguria di tentativi di truffa messi a segno da fantomatiche società di servizi che propongono di attivare contratti per la fornitura di Luce e Gas con tariffe scontate e che dicono di lavorare in collaborazione con la Regione Liguria.

E’ proprio l’ente a mettere in guardia i cittadini e a smentire collaborazioni o addirittura “accordi” con società di questo tipo.

“Regione Liguria – fa sapere l’ente attraverso i suoi canali social – comunica a cittadini e imprese di non aver autorizzato alcuna società a proporre contratti di fornitura gas o luce per proprio conto. Si raccomanda la massima prudenza”.