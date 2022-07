Genova – Un’estate decisamente “no” per la musica, quella che si profila per la città di Genova. Dopo i problemi del Goa Boa, che ha misteriosamente annullato le date dei concerti per “riprogrammarli” a settembre, anche il Balena Festival “traballa” con la possibilità di una diversa location più probabilmente a partire dalla prossima edizione, nel 2023.

Anche in questo caso sono “misteriosi” i motivi della possibile rottura con il Porto Antico, storica location del Festival, ma i bene informati parlano di possibile “disaccordo” sulla gestione dei servizi di ristorazione e bar.

Gli organizzatori potrebbero perdere l’esclusiva dei servizi e la grave perdita economica potrebbe avere un peso non indifferente sulla gestione del Festival.

Anche in questo caso si tratta solo di voci non confermate e, in attesa di conferme ufficiali e delle comunicazioni degli organizzatori, che chiarirebbero le cose senza ulteriori “fughe di notizie”, resta l’amarezza per i giovani della città che si sfoga sui social.

Ancora nulla di ufficiale, intanto, per il “caso” del Goa Boa che ha cancellato improvvisamente le date di molti concerti previsti al Parco degli Erzelli, sulle alture di Sestri Ponente e le ha “riprogrammate” nelle prossime settimane e fino a settembre, al Porto Antico, storica sede del Festival.