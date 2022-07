Ventimiglia – E’ stato fermato alla stazione dei pullman della città di confine il 37enne di origini tunisine accusato di aver accoltellato la compagna a Brescia, al culmine di una violenta lite.

L’uomo stava probabilmente tentando di passare il confine con la Francia per poi fuggire nel paese natio, in nord Africa.

Le forze dell’ordine lo hanno bloccato su richiesta dei carabinieri di Brescia che seguono le indagini per il ferimento di una donna di 45 anni, compagna del fermato.

La donna, ferita da diverse coltellate, è riuscita a mettersi in salvo chiedendo aiuto ai vicini di casa e l’uomo è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Seguendo le tracce elettroniche lasciate dall’uomo in fuga, le forze dell’ordine lo hanno individuato alla stazione dei pullman di Ventimiglia e lo hanno arrestato.

Ora dovrà rispondere di tentato omicidio.

La donna, fortunatamente, non è in pericolo di morte.