Genova – Saranno modificati i percorsi di alcuni bus per consentire domani sera lo svolgimento dell’evento “Friends Street Party”, che, dalle ore 19 alle ore 24, animerà le strade di Nervi.

La manifestazione comporterà la chiusura al traffico di via Oberdan e di via Sala con conseguente modifica, appunto, del percorso dei bus che saranno modificati secondo le seguenti modalità:

Linea 515

Direzione levante: i bus, giunti in viale Franchini all’altezza dell’ufficio postale, effettueranno capolinea provvisorio all’altezza del civico 35 rosso. Direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, proseguiranno per viale Franchini, via Campostano, via Somma, dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 516

Direzione levante: in partenza dal capolinea di largo Pesce, proseguiranno per via Somma, via Sant’ Ilario dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ponente: percorso regolare.

Linea 517

Direzione levante: i bus, giunti al termine di via del Commercio, proseguiranno per via Pagano, largo Pesce, via Somma, via S. Ilario, largo Bassanite, via Casotti, dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ponente: percorso regolare.