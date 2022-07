Genova – Restano gravi, all’ospedale Gaslini, le condizioni del bambino di 8 anni investito da un’auto mentre percorreva via Sardorella, a Bolzaneto.

Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasportato al prono soccorso dell’ospedale pediatrico in codice rosso, il più grave.

I medici lo hanno sottoposto ad una serie di esami per escludere la presenza di emorragie e altri danni rilevanti.

In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente e delle eventuali responsabilità.