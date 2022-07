Genova – Torna per la seconda edizione ad animare la Città Vecchia di Genova la rassegna musicale “Extra Musica”, a cura dello spazio-museo Viadelcampo29rosso, vincitore nella sua categoria del bando Genova Città dei Festival.

“Il Campo di Fabrizio e la Piazza di Don Gallo” è il titolo scelto per questa seconda stagione, che vedrà un alternarsi di spettacoli musicali e teatrali, nella bella piazza dedicata all’indimenticato prete di strada amico di Fabrizio De André. Si tratta di quattro appuntamenti che spaziano dal teatro ispirato alla Liguria dei poeti, al folk dialettale fino a toccare i vertici più alti della canzone d’autore con Fabrizio De André, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Luigi Tenco, Umberto Bindi, Natalino Otto e all’arte di due grandi contemporanei rappresentanti della canzone d’autore come Max Manfredi e Federico Sirianni, entrambi candidati alla Targa Tenco.

Si parte Sabato 9 luglio alle ore 17:30 con un classico senza tempo, amatissimo dal pubblico, “La collina di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De André”, una co-produzione de Il Sipario Strappato e Libera Compagnia Teatro Sacco. Lo spettacolo, per la regia di Lazzaro Calcagno, fu allestito la prima volta per il 70° anniversario della traduzione dell’”Antologia di Spoon River” di Edgar Lee Master a cura di Fernanda Pivano, che fu condannata dal regime fascista, per il sentimento libertario che si respirava nell’opera. Ora debutta nuovamente arricchito e ampliato nei suoi testi. L’opera e una raccolta di poesie in forma di epitaffio, che raccontano la vita delle persone sepolte nel cimitero di un piccolo paesino immaginario della provincia americana. Il cantautore Fabrizio De André lesse Spoon River a diciotto anni, ritrovando se stesso in alcuni personaggi, scelse nove poesie dall’intera raccolta e, con la collaborazione di Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani, rielaboro i testi, scrisse le musiche e le raccolse nell’album “Non al denaro, non all’amore né al cielo”.

Su un palcoscenico spoglio caratterizzato da un baule colmo di antichi oggetti di uso comune, scorrono proprio i personaggi che hanno ispirato il cantautore genovese, evocati da Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti e Manuela Salviati, e sottolineati dal talento dei London Valour (Matteo Troilo voce e chitarra, Benedetta Bollo violino, Enrico Bovone percussioni) che interpreteranno i testi di Faber, accompagnandosi con i loro strumenti.

Sabato 16 luglio sempre alle ore 17.30 “La Liguria dei poeti tra cielo e mare”, un viaggio teatrale che si immerge nella poesia dei poeti liguri del ‘900 (Montale, Caproni, Sbarbaro, Barile), accompagnato dalle canzoni, eseguite dal vivo, dei più importanti cantautori della scuola genovese (Fossati, Tenco, Lauzi, Paoli, Manfredi, De André, Otto), che rapiscono l’ascoltatore in un flusso armonico di poesia e canzoni. Uno spettacolo che evidenzia il carattere apparentemente aspro della gente di Liguria, ma dal cuore grande, in questa terra di infinita bellezza, chiusa tra mari e monti, luogo di profonda ispirazione per molti artisti.

Il percorso poetico, sempre prodotto da Libera Compagnia Teatro Sacco e Sipario Strappato per la regia di Lazzaro Calcagno, è evocato dagli attori Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti e Manuela Salviati, che faranno vivere le atmosfere narrate nei testi delle poesie, e dai musicisti Matteo Troilo (chitarra e voce), Federica Calcagno (Violino) ed Enrico Bovone (percussioni), Angela Zapolla (violino) che interpreteranno parole e musica accompagnandosi dal vivo con i loro strumenti.

Grande musica d’autore Sabato 30 luglio alle 17.30 con “ La fata e il Gabbiere – Max Manfredi e Federico Sirianni in concerto”. i due cantautori genovesi più rappresentativi attualmente in attività, definiti gli eredi della grande scuola genovese della musica d’autore.

Da diversi anni hanno deciso, in alcune occasioni, di dividere lo stesso palco per un concerto a due voci e quest’anno riproporranno in giro per l’Italia il “format” per presentare i due nuovi album appena pubblicati: “Il grido della fata” ( Max Manfredi) e “Maqroll” (Federico Sirianni). Nello spettacolo, oltre a portare in scena, in versione acustica, le canzoni dei loro nuovi album, Manfredi e Sirianni raccontano Genova e i grandi cantautori di quella scena, con un occhio particolare a Fabrizio De André che, con Max Manfredi, ha duettato nel bellissimo brano “La fiera della Maddalena”.

Ultimo appuntamento Sabato 27 agosto alle 17.30 con “ Le Note di Genova”, un viaggio tra passato e presente dedicato a tutti i grandi musicisti liguri: gruppi, interpreti e cantautori che hanno scritto pagine importanti della storia della musica italiana, dal genovese Natalino Otto fino ad arrivare a proposte attuali come quella della savonese Annalisa e poi ancora De André, Paoli, Tenco, New Trolls, Ricchi e Poveri, Matia Bazar e molti altri…

Uno spettacolo per tutti, un viaggio nel tempo che farà emozionare e divertire allo stesso tempo con brani cantautorali impegnati e canzoni nazional popolari di facile presa sul pubblico che sarà coinvolto dal gruppo a cantare. Con Vladimiro Zullo in arte Vladi, figlio di Pippo, fondatore insieme a Pucci del mito duo I Trilli, la cantautrice Stephanie, il pianista Alberto Marafioti, la violinista Valeria Saturnino e il percussionista/batterista Marco Pendola.

Gli spettacoli saranno anche un’occasione per visitare Viadelcampo29rosso, lo spazio museo del Comune di Genova ad ingresso gratuito, gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro dal 2012, che si occupa della promozione e della valorizzazione della cosiddetta “scuola genovese dei cantautori” di ieri e di oggi.

Ubicato nell’omonima strada cantata da Fabrizio De André, viadelcampo29rosso è un punto di riferimento per genovesi e turisti ( circa 50mila presenza all’anno), uno scrigno di rarità e memorabia da ammirare tra cui vinili d’epoca, manifesti, documenti unici e la Esteve di Faber, la chitarra che lo accompagnò nel suo ultimo tour.

INFO

La partecipazione a Extra Musica è ad accesso libero.

Per informazioni: info@viadelcampo29rosso.com; cell 320.8809621.