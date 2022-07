Chiusanico (Imperia) – Forse un malore o una disattenzione all’origine del grave incidente stradale avvenuto intorno alle 12 sulla strada statale 29, nel comune di Chiusanico, nell’imperiese. Un uomo di 80 anni ha perso il controllo del trattore che stava guidando e si è ribaltato restando incastrato sotto il mezzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 ma per traportare più velocemente l’anziano ferito in ospedale è stato necessario far arrivare l’elicottero del 118 Grifo.

Le condizioni dell’uomo sono molto gravi