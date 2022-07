Genova – E’ stato fermato per un normale controllo mentre saliva su un treno diretto in Francia ma gli agenti della polizia ferroviaria della stazione di Principe hanno scoperto che era ricercato perché deve scontare una pena a due anni di reclusione per riciclaggio.

L’uomo, residente in un campo nomadi di Roma ma, di fatto, irreperibile, è stato bloccato ed arrestato e portato in carcere dove sconterà la pena cui era stato condannato.

Gli agenti lo avevano fermato per un controllo ma notando il nervosismo e l’agitazione hanno fatto una verifica approfondita scoprendo che l’uomo era in realtà ricercato.