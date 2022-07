La Spezia – Uno scontro frontale tra due auto si è verificato questa mattina lungo la Strada Provinciale 530, Strada Napoleonica. La Spezia – Uno scontro frontale tra due auto si è verificato questa mattina lungo la Strada Provinciale 530, Strada Napoleonica.

Per cause in fase di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente nel tratto tra Cadimare e Marola.

Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono intervenuti i Vigili del Fuoco della Spezia che hanno messo in sicurezza i mezzi prima di estrarre uno due guidatori dal groviglio di lamiere.

Portato all’esterno, l’uomo è stato immobilitato sulla barella spinale e trasferito al pronto soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili Urbani per gli accertamenti del caso.