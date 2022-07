Ventimiglia (Imperia) – Era già salito su un treno diretto in Francia il 19enne fermato dalla polizia ferroviaria e dai carabinieri nella città di confine ed accusato di essere l’autore dell’omicidio di un 20enne trovato morto in un edificio abbandonato di Bologna.

Il giovane era fuggito da Bologna ed aveva raggiunto la città ligure di confine con la probabile intenzione di scappare in Francia e tornare in qualche modo in Tunisia dove è nato.

Le indagini scattate dopo il ritrovamento del cadavere hanno seguito le sue tracce elettroniche sino a Ventimiglia facendo scattare i controlli serrati delle forze dell’ordine, in particolare su Bus e Treni diretti in Francia.

Durante un controllo il giovane è stato identificato ed arrestato e verrà trasferito a Bologna dove deve essere sentito dal magistrato che indaga sull’omicidio per il quale è sospettato.