Genova – E’ trascorsa senza particolari problemi la prima notte “senza alcol” all’aperto dopo il giro di vite imposto dal Comune attraverso l’ordinanza che vieta a tutti di consumare alcolici all’aperto – fatta esclusione per i locali – dalla mezzanotte alle otto del mattino.

Tolleranza zero decisa per combattere la mala-Movida che si sposta dal centro storico alle delegazioni di levante e ponente, dove i controlli sono meno articolati, e si trasforma in risse, aggressioni e feste all’aperto con uso di droga ed episodi di micro-criminalità.

Una delle svolte più restrittive varate dal Comune di Genova dopo i divieti “localizzati” per alcune zone dove il fenomeno della mala-movida ha creato problemi davvero rilevanti.

Da ieri sera e sino al 31 dicembre non sarà possibile consumare alcolici nelle aree esterne ai locali e ai dehor o aree attrezzate dai locali stessi.

E’ quindi scattato dalla mezzanotte di ieri il divieto, in tutto il territorio comunale di Genova, di consumo di bevande alcoliche nella fascia oraria 24-8 del mattino.

A stabilirlo l’ordinanza firmata dal vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, su proposta degli assessori al Commercio Paola Bordilli e alla Sicurezza Sergio Gambino.

“L’ordinanza – è scritto nella nota diffusa dal Comune di Genova – ha l’obiettivo di assicurare una serena e civile convivenza, tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini e contrastare episodi che incidano negativamente sulla sicurezza urbana”.

L’ordinanza dispone, in particolare, che su tutto il territorio Comunale, fino al 31 dicembre, dalle 24 alle 8 siano vietati a chiunque, in area pubblica e aperta al pubblico a eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (dehors), il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Inoltre, l’ordinanza ribadisce il divieto dalle 12 alle 8 nelle zone di Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro estendendolo anche alla zona di Sestri Ponente, in area pubblica e aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (dehors), il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fino al 31 dicembre.

La perimetrazione delle zone è la seguente:

Zona di Rivarolo

– via Rivarolo, via Teresa Durazzo Pallavicini, piazza Durazzo Pallavicini, Giardini Foltzer, via Germano Jori, via Borsieri, via Campi, via Fillak (dall’intersezione con via Campi), via della Pietra, via Benedetto Brin (compresa area Metro), via Mario Bercilli, via Adelaide Ristori, via Virgilio, viale Michelangelo Buonarroti (fino al civ. 1/R), via Ludovico Ariosto, via Aulo Persio, salita San Bartolomeo della Certosa, via Ausonio Vedovi, via Mansueto (fino al civ. 4/A), piazzale Bruno Palli (area ex-Fillea), via Sergio Piombelli (fino all’intersezione con piazzale Bruno Palli), via T.M. Canepari, piazzale Emilio Guerra, via Gioacchino Rossini, via Celesia, via Teglia, Giardini Glauco de Mottono Ypalacios, via Maritano (da intersezione via Teglia fino intersezione via Cechov, comprese le aree di parcheggio interno alle aree commerciali), via Carnia

– via Teglia, piazza Rivara, piazza De Caroli, piazza F. B. Savi.

– piazza Livraghi, piazza Rissotto, via F. Bettini, via Pastorino (da intersezione Via Barchetta fino a Piazza Rismondo), via Custo.

– via Anfossi (da piazza Pontedecimo alla Stazione Genova Pontedecimo), lungo Polcevera, piazza G. Arimondi, via G. Poli, piazza dei Partigiani Caduti per la libertà, via Beata Chiara, via Felice del Canto, via Natale Gallino (da intersezione via Felice del Canto a vico Perino compreso), via Pieve di Cadore (da intersezione con vico Perino a intersezione con via Anfossi), Giardini Cerboncini.

Zona di Sampierdarena

• via Chiusone, via Argine Polcevera sino a via Campi, via Fillak (dall’intersezione con via Campi, compresa Radura della Memoria), via Del Campasso sino al voltino lapide Caduti del Campasso compresa via S. Anguissola (strada chiusa), via Vicenza, via Caveri sino all’incrocio con via Bazzi, via Bazzi, Piazza Ghiglione, via Currò (tra Piazza Ghiglione e via Carlo Rolando), via Carlo Rolando, via G.B. Monti sino a via Alfieri, via Alfieri, via Cantore fino a via Pedemonte, via Pedemonte sino a via Dottesio, via Dottesio, via Di Francia, via Milano, piazza Dinegro, piazza S. Teodoro, via Di Fassolo, via San Benedetto, Mura degli Zingari, via Adua, via Buozzi, Piazza Dinegro, via Milano, piazzale traghetti Iqbal Masiih, via Milano, via Albertazzi, Lungomare Canepa, Rotonda Donne di Teheran, Via alla Fiumara (fino all’altezza del sottopasso ferroviario), via alla Fiumara (fino al collegamento con la rotonda in via P. Mantovani), via Mantovani (fino all’incrocio con via R. Pieragostini), via Eridania (fino all’incrocio con via T. Grossi), via Operai, via Pieragostini (fino a Largo Jursè compreso), via G. Spataro, Sottovia Ferroviario Pedonale, via Orgiero, via Bezzecca, via Miani (chiusa).

Zona Giardini Cavagnaro

• via Vecchia, via Caderiva, via Bobbio (tratto da via Caderiva a piazzale Resasco), piazzale Resasco, via Piacenza (tratto tra piazzale Resasco e ponte Monteverde), ponte Monteverde, Lungobisagno Istria (tratto tra ponte Monteverde e la via E. Toti), via Toti, piazzale Parenzo, ponte Campanella.

Zona Sestri Ponente

• via Puccini; via Albareto; via Angelo Siffredi; Salita Campasso di San Nicola fino a incrocio con via Borzoli; via Borzoli; via Nuova Strada di Scarpino; Via Chiaravagna; Via Giovanni Arrivabene; viale Carlo Canepa; via Fabio da Persico; Parco Villa Rossi (compreso); Salita Inferiore Cataldi; Salita Cataldi (fino a primo incrocio via Rollino); via Rollino; via Sant’Alberto; via Merano; via Carlo Corsi; via Dei Costo; via Bottino; via Soliman.