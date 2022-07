Due decessi e 1.758 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria dove sale al 24,08% il tasso di positività.

A registrare i nuovi dati è l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria e che fotografa l’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

Il bollettino registra i decessi di un uomo di 82 anni e di una donna di 92 all’ospedale di Sarzana ma anche i 1.758 nuovi contagi, scoperti con 7.300 test molecolari e antigenici eseguiti su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.

In leggero aumento i ricoveri (+11) e resta stabile invece il numero dei pazinti ricoverato nei reparti di Terapia intensiva con sintomatologia grave e gravissima (11).

Da oggi scatta la prenotazione delle quarte dosi di vaccino per gli over 60 e per le persone con problemi di salute.

In mattinata anche la presentazione del nuovo portale unico per le prenotazioni sanitarie.