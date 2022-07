Genova – Un manuale per “principianti” per sensibilizzare i lavoratori sull’importanza della Sicurezza sul lavoro.

Ad idearlo Salvatore Balestrino e Simone Palmieri, che hanno creato “Dummies per principianti” per Uiltec Liguria.

“Dummies per principianti – spiegano – è un manuale di grande importanza per la nostra categoria: riteniamo infatti che ogni qualvolta si scriva su temi quali la prevenzione, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro si compia un’azione civica improntata ai valori di verità, giustizia e libertà”.

“Dummies per principianti” vuole essere un metodo di approccio alla prevenzione, alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche un manifesto programmatico permanente promosso dalla Uiltec Liguria affinché la cultura della sicurezza entri a far parte del nostro vivere quotidiano.

Prevenzione, salute e sicurezza appartengono agli anticorpi della Uiltec: “contro l’imbarbarimento di una civiltà che ha spinto troppo a lungo l’acceleratore sul liberismo, e quindi sul consumo ostentato e eccessivo dei beni, perdendo di vista ciò che davvero conta per le persone e per la società”.

“Il nostro manuale è una guida che racconta il vissuto delle rsu e rls che tastano il quotidiano nelle proprie aziende fornendo soluzioni e non indicando solo i problemi – spiegano ancora Salvatore Balestrino e Simone Palmieri – ma soprattutto mobilitando tutti verso comportamenti di piena sicurezza: non a caso abbiamo anche istituito in seno alla nostra organizzazione un ufficio dedicato a questo tema così importante”.

“La Uiltec Liguria pratica da tempo questa mission – spiegano al sindacato – che con il passare degli anni è diventata a tutti livelli la nostra prassi consolidata ed un esercizio di sana democrazia. Allo stesso modo, la campagna Zero Morti sul Lavoro avviata dalla UIL a livello nazionale, ha riscontrato anche sul nostro territorio una spiccata sensibilità da parte della nostra organizzazione sindacale.

La nostra testimonianza è quella di donne e uomini, lavoratrici e lavoratori che ogni giorno si confrontano con una cultura della sicurezza ancora incapace di sostenere standard elevati o addirittura totalmente assente.

La triste media italiana di tre morti al giorno sui luoghi di lavoro è intollerabile per un Paese che si definisce civile e democratico: ci si indigna ogni giorno, si piangono ogni giorno nuove vittime, ma la risposta nei fatti tarda ad arrivare”.

Questo libretto curato da Simone Palmieri è probabilmente solo un piccolo passo verso la giusta direzione, lungo una strada difficile e irta di ostacoli che ognuno di noi è però chiamato ad affrontare se non si vuole cadere nell’ipocrisia che fino ad oggi purtroppo prevale.

Accedere al manuale è ovviamente gratuito e l’obiettivo della Uiltec è quello di farlo sfogliare a quante più mani possibili: solo attraverso la consapevolezza e la condivisione dei valori possiamo davvero fare prevenzione e rendere morti e infortuni una triste eccezione, non più un’inaccettabile regola.