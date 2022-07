Genova – Torna il limite di velocità di 30 km/h in via Adamoli, a Molassana. Poco oltre l’autolavaggio della zona Sciorba, infatti, è ricomparso il segnale stradale che aveva fatto scoppiare una tempesta social alcuni mesi fa e che era misteriosamente sparito così come era apparso.

Sta già tornando a suscitare proteste, polemiche e un diluvio di commenti sui social l’apparizione – o meglio, il ritorno – del limite di velocità di 30 all’ora su una delle strade a più alto flusso di traffico della ValBisagno.

Il cartello questa volta è stato posizionato al centro della carreggiata, facendo sparire nel nulla ogni residua speranza che si trattasse di una prescrizione per il controviale, come si pensava alla sua prima apparizione.

Per alcune decine di metri, più o meno 100, gli automobilisti rispettosi della segnaletica stradale dovranno limitare la velocità per non superare i 30 km/h.

La foto del segnale è apparsa sui social ed in poche ore ha già raccolto un diluvio di commenti negativi ma c’è ancora chi spera che possa trattarsi di uno scherzo o di un errore e che, in realtà, il limite riguardi davvero il controviale che corre a lato della carreggiata principale, sulla quale vige il limite dei 50.