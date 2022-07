Santa Margherita Ligure (Genova) – Restano gravi e sotto osservazione, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni dei due sub colpiti da un malore dopo un’immersione sui fondali dell’area marina protetta del monte di Portofino.

Si tratta di un istruttore subacqueo e di una delle persone che accompagnava sott’acqua.

A sentirsi male per prima una donna di 39 anni. Una volta risalita in barca, infatti, la donna si è sentita male, finendo in arresto respiratorio.

Subito l’istruttore l’ha soccorsa tentando di rianimarla ma anche lui si è sentito male ed entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti in camera iperbarica all’ospedale San Martino.

Indagini in corso per stabilire le cause del malore e se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza durante l’immersione.