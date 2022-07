Genova – Restano gravi, all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in Sardegna, le condizioni della ragazza di 16 anni rimasta ferita nella notte in un grave incidente stradale.

La giovane era in sella ad una moto con un ragazzo quando, per cause ancora da accertare, è caduta dopo l’impatto con un’auto.

Nella caduta la ragazza e il conducente della moto sono rimasti feriti in modo grave e soccorso sono stati intubati e trasferiti d’urgenza all’ospedale.

I medici avrebbero riscontrato una grave emorragia cerebrale dovuta all’impatto con l’asfalto.

Grave anche il ragazzo che si trova ricoverato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità di quanto avvenuto.