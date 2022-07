Genova – Ha voluto ringraziare di persona il poliziotto che lo ha aiutato a mettersi in salvo, insieme alla figlia, nel brutto incendio che lo aveva bloccato sul tetto della sua casa, in via Sant’Ambrogio, a Voltri. Mirko ha scritto una lettera alla polizia e i due uomini si sono potuti incontrare e scambiare qualche parola.

Fabio, il poliziotto che ha trovato padre e figlia sul tetto e li ha aiutati a mettersi in salvo, si era assicurato che stessero bene e poi è tornato al suo lavoro perché l’incendio stava creando grossi problemi nel quartiere.

I due non erano più riusciti a incontrarsi e così è nato il desiderio di farlo.

Mirko ha scritto la lettera e i due si sono potuti incontrare per un ringraziamento sincero e per un abbraccio tra persone che hanno condiviso un momento difficile e, insieme, ne sono usciti.

A raccontare la vicenda la pagina Facebook della Polizia di Stato che ha pubblicato la foto dell’incontro