Genova – Ancora un episodio di violenza sessuale ed ancora protagonisti alcuni ragazzi “terribili” ospiti di una comunità per minori stranieri come la vittima.

La denuncia, ancora una volta, arriva dagli stessi operatori del centro che hanno scoperto che la giovanissima, anche lei ospite della struttura e con alcune fragilità aggiuntive, avrebbe subito le attenzioni morbose di quattro giovani minorenni.

Non è chiaro se la violenza sia stata consumata o meno ma per la legge italiana non è necessario che siano avvenuti rapporti perché si configuri il reato di violenza sessuale.

La ragazza è stata visitata dai medici dell’ospedale Galliera e ora si trova in una comunità protetta lontano dai suoi aguzzini e verrà ascoltata con tutti i riguardi del caso, nei prossimi giorni, per ricostruire cosa è successo esattamente nella struttura.

I quattro presunti violentatori sono già stati identificati e verranno indagati per violenza.

Un altro ospite della struttura è stato denunciato per violenza per aver baciato una ragazzina di 13 anni in un famoso stabilimento balneare di corso Italia.

Anche in quel caso erano stati gli operatori dell’associazione che segue i minori non accompagnati a denunciare l’episodio e a chiedere subito l’intervento delle forze dell’ordine.

Un comportamento doveroso per proteggere e difendere le vittime ma anche i tanti minori non accompagnati che stanno facendo un faticoso percorso di inserimento senza alcun problema e senza essere protagonisti di alcun episodio negativo.