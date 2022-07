Ancora tre decessi per coronavirus in Liguria e resta alto il tasso di contagio con 683 nuovi casi di infezione scoperti con 3.751 test eseguiti. A registrarlo l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso ogni giorno da Regione Liguria e che fotografa l’andamento dell’emergenza ancora in atto.

A preoccupare di più è l’aumento, lento ma costante, del numero delle persone ricoverate in ospedale per il coronavirus: sono 480, 12 in più rispetto al giorno precedente, con 13 in terapia intensiva.

In aumento anche il numero dei casi gravi e gravissimi ricoverati nei reparti di Terapia intensiva (13).

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio, suddivisi per provincia:

Genova 282

Savona 152

Imperia 104

La Spezia 102

Chiavari e Tigullio 42

I guariti nelle ultime 24 ore sono 852. In isolamento domiciliare ci sono 22805 persone, 726 in più.

In un giorno sono state somministrate 1318 dosi vaccino.