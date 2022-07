Lumarzo (Genova) – Incidente mortale sul lavoro, nel pomeriggio, in una casa di Lumarzo, nell’entroterra genovese.

Un operaio che stava montando una finestra al terzo piano di un edificio è precipitato morendo sul colpo.

Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno dato l’allarme ma all’arrivo dell’ambulanza per l’operaio non c’era più nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe caduto all’indietro forse per un malore o per un errore di manovra.

Resta da capire se fosse stato legato come da misure di sicurezza previste.

Sul posto anche le forze dell’ordine e l’ispettorato del lavoro.