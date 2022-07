Ben sette decessi registrati tra il 17 e il 25 luglio e 2.579 nuovi contagi da coronavirus in Liguria. Sono i dati ufficiali diffusi dall’ultimo bollettino della Regione Liguria che fotografa quotidianamente l’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

Dopo giorni in cui il numero degli ospedalizzati con il covid era in costante crescita però si registra un lievo calo. Le persone ricoverate in ospedale per covid sono 476, quattro in meno di ieri.

In calo anche i casi gravi e gravissimi trattati nei reparti di Terapia Intensiva (11)

I nuovi contagi scoperti sono 2.579 a fronte di 13.118 tamponi (2053 tamponi molecolari e 11065 test antigenici) effettuati su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.

Il tasso di positività è del 19,66%, in linea con il dato nazionale del 19,7%.

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio, suddiviso per provincia:

Genova 1.052

Savona 444

La Spezia 425

Imperia 411

Chiavari e Tigullio 241

I guariti sono 3324. Le persone in sorveglianza attiva sono 22.060, 745 in meno.