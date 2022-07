Dieci decessi e 1.711 nuovi contagi da coronavirus in Liguria. A registrarli l’ultima edizione del bollettino diffuso ogni giorno da Regione Liguria.

Le persone decedute sono morte tra l’11 e il 26 luglio ma il meccanismo di conteggio li registra nel giorno nel quale viene accertata la causa di morte.

Il numero dei decessi, da inizio pandemia sale quindi a 5.425 in Liguria.

Torna a salire, di poco, il numero delle persone ricoverate in ospedale per covid. Sono 481, 5 in più rispetto al giorno precedente.

Secondo i dati diffusi dalla Regione Liguria il 31% dei ricoverati è direttamente a causa del covid mentre il 69% è arrivato in ospedale per altre patologie ed è stato scoperto positivo al virus ma asintomatico.

Con 8.037 test condotti su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone sono stati scoperti 1.711 nuovo casi di contagio e il tasso di positività raggiunge il 21,28% leggermente superiore al tasso medio nazionale.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:

Genova 721

Savona 324

La Spezia 268

Imperia 241

Chiavari e Tigullio 148